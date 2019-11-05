РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 ноя. Представители малого и среднего бизнеса подали 40 заявок на получение субсидии из бюджета Красногорска в текущем году, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Ход реализации муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство» обсудили на еженедельном совещании в администрации городского округа во вторник.

«Сорок заявок подали красногорские предприниматели на субсидии из муниципального бюджета (в 2019 году – ред.). Прием заявок от предпринимателей на получение субсидий завершился 22 октября, в настоящее время идет подведение итогов», – сказал начальник управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса Борис Голубев.

Он также сообщил, что в 2020 году на финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства в бюджете заложена сумма 9 миллионов 484 тысячи рублей.

Уточнить, на какие виды помощи могут рассчитывать представители бизнеса в Красногорске, можно на сайте администрации или в отделе развития малого и среднего бизнеса по телефону: 8(495)562-46-68.