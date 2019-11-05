РИАМО - 5 ноя. Свыше 1,1 тысячи человек зарегистрировались для участия в публичных слушания по проекту бюджета города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщил во вторник председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.
«К участию в общественных слушаниях приглашены москвичи, члены Общественной палаты Москвы, представители органов государственной власти Москвы, общественных объединений, иных государственных некоммерческих организаций, представители органов местного самоуправления, внутригородских муниципальных образований в Москве, а также все заинтересованные лица. Для участия в мероприятии зарегистрировалось более 1,1 тысячи человек», - сказал Ремчуков.
Он отметил, что по завершении публичных слушаний планируется составить итоговый протокол, содержащий мнения, предложения и рекомендации участников мероприятия. Данный протокол будет направлен в мэрию Москвы на имя градоначальника Сергея Собянина.
Депутаты столичного парламента на заседании 30 октября приняли в первом чтении законопроект «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», поправки к документу будут принимать до 7 ноября.
Как уточнил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, вынесенные по итогам публичных слушаний предложения носят рекомендательный характер, однако депутаты постараются учесть их при работе над поправками ко второму чтению законопроекта.
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