РИАМО - 5 ноя. Жителям и гостям столицы следует быть аккуратными на улице из-за дождя и порывистого ветра, которые ожидаются в городе предстоящим вечером и ночью, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 17 часов 5 ноября до 3 часов 6 ноября в Москве ожидается дождь, усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При сильном ветре следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, нельзя укрываться под деревьями. Автомобиль надо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Всем, кто выходит на улицу, следует быть внимательными и осторожными. Не стоит оставлять детей без присмотра, добавили спасатели.