РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска 6 ноября отключат тепло в 18 многоквартирных домах, горячую воду – в двух домах, электроэнергию – в пяти домах, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» запланировало 6 ноября с 9:00 до 13:00 ремонтные работы на ЦТП-17. В указанное время в связи с работами не будет подаваться тепловая энергия в многоквартирные дома на улице Ленина, дома №№22, 24, 25, 26А, 28, 30/2, 32; Рожкова, 1, 2, 3, 4, 5, 5А; Октябрьский переулок, 6, 8, 10. В это же время в жилых домах №№12 и 27 будет отсутствовать отопление и горячая вода», - говорится в сообщении.

В этот же день Подольский филиал ОАО «Мосэнерго» будет производить внеплановые ремонтные работы на подстанции. Во время ремонта с 13:00 до 17:00 не будет подаваться электроэнергия по адресам: улица Ленина, 28, 30; Октябрьский переулок, 6, 8, 10.