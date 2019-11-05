РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 ноя. Юные футболисты команды «Заречье» из Подольска заняли третье место на чемпионате по футболу FC STROGINO CUP в Москве, сообщается на сайте администрации округа.

«Юные футболисты из физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» микрорайона Климовск Подольска участвовали в престижном отборочном турнире по футболу FC STROGINO CUP-2020, который проходил в праздничные дни в Москве. Ребята под руководством тренера Сергея Белослудцева заняли третье место и получили путевку на кубок, который будет проходить в августе 2020 года», – говорится в сообщении.

Помимо этого, капитан подольской команды Артем Захаров был признан лучшим игроком турнира.

В ближайших планах команды – окончание чемпионата Москвы, в котором она участвует впервые, и участие в чемпионате России в Сочи в середине ноября.