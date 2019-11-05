РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. Водитель КамАЗа в подмосковном Подольске сбил 95-летнюю женщину, переходившую дорогу на зеленый свет, пострадавшую отвезли в больницу, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Инцидент произошел во вторник около 11:00.

«Водитель автомобиля КамАЗ, двигаясь по Большой Серпуховской улице со стороны Площади Ленина, при повороте налево на улице Матросскую на запрещающий сигнал светофора совершил наезд на переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора местную жительницу 1924 года рождения», – сказала сотрудница пресс-службы.

По ее словам, в настоящее время пенсионерка госпитализирована, по данному факту проводится проверка.

По словам очевидцев, в результате удара пострадавшую отбросило на несколько метров от пешеходного перехода.