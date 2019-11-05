РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 ноя. Спасатели Красногорского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» достали собаку из заброшенного колодца в поселке Одинцовского городского округа, говорится в сообщении ГКУ МО «Мособлпожспас».

Первого ноября около 13:00 на пульт диспетчера 244-й пожарно-спасательной части Красногорского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» позвонила жительница поселка имени Герцена и сообщила, что из заброшенного колодца в районе подсобного хозяйства доносится вой собаки. На место выехала дежурная смена спасателей во главе со старшим смены Владиславом Пятак.

«Приехав в указанное место и оценив обстановку, спасатели провели предварительное проветривание колодца и, обеспечив страховку по лестнице, спустили спасателя Артема Акчурина», – говорится в сообщении.

В колодце оказалась небольшая собака, которая дрожала от холода и сырости.

«Она охотно пошла ко мне на руки, преданно глядя в глаза, и пока я поднимался, постоянно лизала мои руки», – сказал спасатель.

За работой спасателей внимательно наблюдали местные жители, и когда пес оказался на поверхности, их восторгу не было предела.

«К сожалению, так и не удалось установить владельца этого колодца, но местные коммунальные службы обещали закрыть его в ближайшее время», – заключается в сообщении.