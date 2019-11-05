РИАМО – 5 ноя. В Мытищинском историко-художественном музее до 10 ноября продлится персональная выставка художника Владимира Артюшенко, она приурочена к его юбилею, сообщается в аккаунте администрации городского округа Мытищи в Instagram.

«Экспозиция носит название «Как прекрасен этот мир». Владимир Артюшенко является членом Союза художников России, организации ЮНЕСКО и Ассоциации художников Мытищ. Он увлекается живописью с раннего детства. Картины Артюшенко яркие, мощные и энергичные. В технике художник использует корпусное письмо, которое выражено накладкой густых мазков, что позволяет усилить эффект света и тени, создавая трехмерный эффект», - отмечается в сообщении.

Артюшенко родился в Луганске в 1949 году. В 1973 году он окончил Херсонское художественное училище, а в 1983 году Харьковский художественно-промышленный институт. В 1984 году Владимир работал художником-оформителем на комбинате «Мосстройпластмасс» в Мытищах.

Выставка открылась 3 ноября, на ней представлено около 80 картин, написанных в разное время, чтобы зритель мог проследить творческий путь художника.