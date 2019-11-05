РИАМО - 5 ноя. В воскресенском КЦ «Усадьба Кривякино» состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурса «Из мира музыки черпая вдохновение...», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Организаторам церемонии меньше всего хотелось превращать ее в пафосное мероприятие, где нужно серьезно слушать торжественные речи. Встреча получилась совсем другой – задушевной и уютной. Двое участников из числа победителей по просьбе организаторов повторили свои выступления, которые запомнились всем как яркие и неординарные.

«Прошла традиционная праздничная лотерея, победителем которой стала Анастасия Пономаренко – дипломант первой степени. Фантастическую атмосферу создавала живая фортепианная музыка в исполнении ученицы ДШИ «Лира», лауреата множества различных конкурсов Екатерины Шулаевой», – говорится в сообщении.

Все участники церемонии активно общались и фотографировались, получив отличный заряд хорошего настроения. Кульминацией церемонии стало вручение дипломов и подарков. Подарки оказались двух видов – «умные» (книги) и «вкусные» (пряники).

Следующий конкурс запланирован на весну 2020 года.