РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 ноя. Во вторник водитель не справился с управлением и въехал в тросовое ограждение возле пешеходного перехода на Большой Серпуховской улице в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и въехал в тросовое ограждение возле пешеходного перехода на Большой Серпуховской улице у дома №35. У машины сильно повреждена передняя часть, водитель жив», – сказал свидетель.

Он отметил, что тросовое ограждение спасло от столкновения водителей, двигающихся по встречной полосе.