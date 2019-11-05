РИАМО - 5 ноя. Учащиеся школы «Перспектива» в городском округе Власиха приняли участие в ежегодной акции «Большой этнографический диктант», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Мероприятие проводится уже четвертый раз, с каждым годом количество участников увеличивается. По словам организаторов, диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности, знания о народах, проживающих в России. В акции принимали участие учащиеся с 6 по 11 класс.

«Дети отбирались по желанию, тест состоит из 30 вопросов, на решение которых отведено 45 минут. 20 вопросов – общих для всех и 10 вопросов – региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации. За выполнение работы максимум можно получить 100 баллов. Все участники прошли регистрацию, получили номера и бланки с вопросами», – сказала завуч школы «Перспектива» Ольга Кувшинова.

Организаторами акции выступает Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2019 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года.

«Очень приятно, что мы были выбраны из школ Московской области, как площадка для проведения Большого этнографического диктанта. Акция приурочена ко Дню народного единства. Для нас это впервые, очень интересные вопросы, но требуют расширенных знаний, поэтому у нас будет возможность обратить внимание на те вопросы, которые были озвучены в диктанте, и узнать ближе культуру народов России», – отметила директор школы «Перспектива» Галина Чугарова.