РИАМО - 5 ноя. В подмосковном Воскресенске прошел седьмой открытый Кубок по тайскому боксу, в котором приняли участие спортсмены из Москвы, Владимира и городов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Всего было разыграно 35 комплектов наград. Воскресенские спортсмены завоевали пять золотых и четыре серебряных медали», – говорится в сообщении.

Прошедший турнир – это очередная глава в жизни воскресенской школы тайского бокса. Этот вид спорта полюбился местным ребятам и активно набирает популярность в Подмосковье и по всей стране.

Российские спортсмены по итогам чемпионата и первенства мира – лучшая команда планеты. В этой команде есть место и воскресенским спортсменам. Воспитанник тренера Сергея Гапона – Никита Дырдин («Русич») завоевал в этом году бронзовую медаль на первенстве мира в Анталии.