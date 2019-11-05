РИАМО – 5 ноя. Лучшими средствами для обработки ран в домашних условиях являются перекись водорода, йод, раствор хлоргексидина и зеленка, сообщает aif.ru.
Как отметил кандидат медицинских наук, врач высшей категории, хирург Федор Шпаченко, в больницах для дезинфекции в основном используется 70-градусный спирт. Спиртосодержащие напитки убить бактерии не смогут, но позволят вымыть их из пораженной области.
По словам медика, для промывки раны подойдут водка и любой другой крепкий алкоголь. А вот вино использовать для этих целей не стоит.
«Вином не следует обрабатывать раны. Во-первых, содержание спирта в нем слишком мало. А, во-вторых, органические ингредиенты, которые присутствуют в вине, могут сами по себе вызвать дополнительное воспаление», — пояснил Шпаченко.
Если под рукой есть 90-процентный спирт, то его необходимо смешать с водой. Неразбавленный спирт имеет меньший антисептический эффект, а кроме того, он может сжечь кожу.
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