РИАМО – 5 ноя. Лучшими средствами для обработки ран в домашних условиях являются перекись водорода, йод, раствор хлоргексидина и зеленка, сообщает aif.ru.

Как отметил кандидат медицинских наук, врач высшей категории, хирург Федор Шпаченко, в больницах для дезинфекции в основном используется 70-градусный спирт. Спиртосодержащие напитки убить бактерии не смогут, но позволят вымыть их из пораженной области.

«Рану нужно обязательно хоть чем-то промыть. Особенно если она была нанесена грязным предметом, который контактировал с землей, с животными. Оптимальный вариант — найти какое-то средство, которое сможет уничтожить все бактерии, которые могли попасть в рану в момент нанесения травмы. Если их нет, нужно промыть ссадину или порез чем есть, включая воду или алкоголь», — сказал Шпаченко.

По словам медика, для промывки раны подойдут водка и любой другой крепкий алкоголь. А вот вино использовать для этих целей не стоит.

«Вином не следует обрабатывать раны. Во-первых, содержание спирта в нем слишком мало. А, во-вторых, органические ингредиенты, которые присутствуют в вине, могут сами по себе вызвать дополнительное воспаление», — пояснил Шпаченко.

Если под рукой есть 90-процентный спирт, то его необходимо смешать с водой. Неразбавленный спирт имеет меньший антисептический эффект, а кроме того, он может сжечь кожу.