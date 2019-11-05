РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 ноя. Госавтоинспекция Подольска просит владельцев школьных автобусов обратить внимание на техническое состояние транспорта, а водителей быть особенно внимательными в связи с наступлением зимнего периода и осложнением дорожных условий, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В связи с наступлением зимнего периода и осложнением дорожных условий, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения и недопущения дорожно-транспортных происшествий при перевозках детей школьными автобусами и организованных перевозок групп детей, Госавтоинспекция рекомендует владельцам автобусов обратить особое внимание на соответствие технического состояния автобусов требованиям безопасности в осенне-зимний период», – говорится в сообщении.

Кроме того, водителям автобусов необходимо строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением.

«Особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи или скопление талой воды. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и во дворах. Будьте крайне внимательными на дороге!» – сказал заместитель начальника ОГИБДД Игорь Русаков.