РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. В подмосковном Подольске мужчина демонстрировал свой половой орган 12-летней девочке, угрожая ножом, сообщил «РИАМО в Подольске» родственник пострадавшей.

Инцидент произошел в Подольске 4 ноября между 16:30 и 16:50 у школы №14.

«Ребенок (девочка 12 лет - ред.) шла из магазина в сторону дома. У школы к ней подошел мужчина ростом около 165 сантиметров и весом около 120 килограммов, который достал нож и стал демонстрировать свой половой орган. Со слов ребенка, он подошел к ней вплотную и со словами: «Смотри, что у меня есть» стал показывать свой орган», – сказал родственник.

Он добавил, что лицо мужчины девочка не запомнила. Одет он был в синюю спортивную куртку с белыми полосками на рукавах и черные спортивные штаны. В настоящее время родственники написали заявление в полицию.