Обновленный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия готовится к внесению в Госдуму. Чем ближе «день икс», тем жарче общественная дискуссия. Что принесет российскому обществу обновление семейного законодательства – крах семейных устоев или действенную защиту от абьюзеров, выясняла обозреватель РИАМО.

Проблема насилия в приоритете

В прошлом году россиянок признали одними из самых незащищенных от насилия в мире. Согласно отчету Всемирного банка Women, Business and the Law 2018, наша страна оказалась в числе 21 страны мира, чьи законы никак не защищают женщин от насилия. Россия набрала 0 баллов из 100 – наряду с Экваториальной Гвинеей, Кувейтом и Мавританией. Одной из причин такой низкой позиции в рейтинге стало отсутствие законов о домашнем насилии, домогательствах на рабочем месте и в учебном заведении.

А свежее исследование, проведенное Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) по заказу Госдумы, показало: жертвами семейного насилия в 75% становятся женщины. В случае же с супружеским насилием доля пострадавших женщин еще выше – до 91%.

Этой осенью проблема домашнего насилия у правительства – в приоритете. Еще в июле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила рабочей группе проработать законопроект о профилактике домашнего насилия. Свои предложения члены группы должны представить до 1 декабря.

«Нам нужно оперативно разобраться в масштабах проблемы и выработать эффективные и адекватные меры», – уверена Матвиенко.

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О чем законопроект

Над законодательной инициативой о профилактике насилия в семье уже несколько лет работает в общей сложности сорок авторов. В 2016 году похожий закон уже вносили в Госдуму, но он не прошел первое чтение.

Активное обсуждение проблемы домашнего насилия началось в России после принятия закона о декриминализации побоев в 2017 году. С тех пор побои в отношении ближайших родственников, совершенные впервые, караются не по Уголовному, а по Административному кодексу.

О необходимости профилактики домашнего насилия неоднократно заявляла Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Еще в прошлом году она призывала защитить россиян от семейно-бытового насилия на уровне федерального закона.

На сегодняшний день законопроект, работа над которым пока продолжается, предлагает ввести:

– понятие «домашнее насилие», а также четкое разграничение его видов – сексуальное, физическое, экономическое, психологическое;

– охранные ордера, которые помогут взять женщину под охрану, позволят изолировать мужа или сожителя от женщины, запретить обидчику приближаться к своей потенциальной жертве;

– меры по работе с насильниками: курсы управления гневом для агрессоров, меры по предотвращению рецидивов жестокости, профилактика.

Все предложенные меры уже работают в сотнях стран мира.

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Опасная трактовка

С первых дней своего появления законопроект вызвал резко полярную реакцию в обществе. У него появились как ярые сторонники, так и ярые противники.

В октябре более 180 общественных объединений и организаций обратились с открытым письмом к президенту Российской Федерации, Федеральному собранию и Совету по правам человека. Они назвали закон антисемейным и призвали не допустить его принятия.

Так, например, в межрегиональной общественной организации «За права семьи» надеются, что этот законопроект не будет принят, а лучше – не будет даже рассматриваться, как это было уже не раз с подобными инициативами.

«Мы познакомились с текстом законопроекта, и для всех нас очевидно, что он не имеет никакого отношения к снижению уровня реального насилия, – рассказала РИАМО координатор федеральных кампаний МОО «За права семьи» Александра Машкова. – Опыт стран, в которых подобные законы внедрялись, показывает, что количество жертв настоящего насилия не уменьшается, зато появился простор для многочисленных и разрушительных злоупотреблений».

Как отмечает Машкова, понятие «насилие» начинает пониматься так широко, что к нему можно причислить любое действие, слово, взгляд и даже оскорбление домашнего животного. Причем реальных доказательств для обвинения в насилии не требуется. Мнение предполагаемой жертвы может не приниматься во внимание, достаточно объявить, что она «находится в зависимости» от предполагаемого насильника.

Оружие в руках психопатов

Законопроект предусматривает выдачу защитного предписания, согласно которому «агрессор» должен немедленно удалиться от «жертвы», объясняет Машкова. Даже если это его жилая собственность – он ее покидает. Нельзя разговаривать с «жертвой», приближаться к ней и выяснять, где она. Нельзя находиться с ней в публичных местах и спрашивать о ней у третьих лиц.

«Если верить сторонникам законопроекта, это поможет «жертве» и «агрессору» наладить отношения и восстановить нормальную семейную жизнь. Как вы думаете, можно наладить нормальную семейную жизнь и разрешить конфликты в семье, даже не разговаривая?» – задается вопросом эксперт.

Как отмечает Машкова, «агрессора» немедленно ставят на учет, полицейский должен проводить с ним воспитательные беседы. Он должен оплатить услуги НКО, юристов, а если жертва была в убежище, то и убежище. А еще его «приговаривают» к обязательному посещению платных психологических курсов.

«Если человека ложно и бездоказательно обвинят в насилии, он может потерять возможность пользоваться жильем, общаться с родными и должен будет оплатить кучу счетов. А если речь о настоящем преступнике – как думаете, его остановят защитные бумажки и советы психологов?» – интересуется спикер.

Координатор уверена: законопроект не способен изменить настоящих преступников, зато может стать оружием в руках бессовестных и психически нестабильных людей, которые займутся местью и выколачиванием денег. По ее мнению, фактически законопроект создаст все условия для ведения домашних «юридических войн» по любому пустяковому поводу.

«Главная «изюминка» законопроекта – это получение НКО, которые занимаются профилактикой «домашнего насилия», государственного финансирования и получение ими контрольных полномочий в отношении государства. Во всех странах, получая эти деньги, такие организации все сильнее нагнетают истерику вокруг семьи, чтобы получать еще больше денег и власти. Это спираль денег и власти, от которой семья и общество будут только страдать», – резюмирует спикер.

Координатор уверена: существующие законы уже содержат механизмы защиты от домашних агрессоров. Нужно только заставить их работать.

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Сама себе следователь

Директор женского кризисного центра «Китеж» Алена Садикова согласна с тем, что законопроект еще недостаточно проработан, содержит спорные моменты, которые нуждаются в уточнении. Однако то, что новые законы на тему домашнего насилия необходимы, по ее словам, сомнению не подлежит.

«На сегодняшний день побои в семье караются штрафом от трех до пяти тысяч рублей. Это аналогично штрафу за неправильную парковку. При этом административное дело может рассматриваться от трех до шести месяцев», – рассказала она РИАМО.

Все это время женщина продолжает жить под одной крышей с человеком, который ее бил, добавляет Садикова. В результате, пока дело дойдет до суда, может случиться еще несколько избиений. И только когда будет вынесено решение по административному протоколу, возможно привлечение агрессора к уголовной ответственности.

В течение года в «Китеже» живет около сотни беглянок. Также не менее полусотни человек в месяц обращается в центр за консультациями. Женщины жалуются на то, что не знают, как правильно обращаться в полицию, брать открепительные талоны, снимать побои, опрашивать свидетелей.

«В случае с домашними побоями женщина сама себе заменяет следователя и обвинителя. Не все с этим справляются... Сейчас законодательство их не защищает. Оно однозначно нуждается в улучшении», – отмечает эксперт.

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