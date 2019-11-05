РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 5 ноя. Учащиеся всех школ подмосковных Котельников начали изучать вальс, полонез и польку в рамках подготовки к Новогоднему балу, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

19 декабря в 16:00 на площадке ТЦ «Мега Белая Дача» состоится волшебный Новогодний бал – одно из самых ярких и красочных событий в жизни города.

«Во всех школах городского округа Котельники начинаются репетиции танцев для подготовки к Новогоднему балу старшеклассников. Все девятиклассники, а также ученики старших классов научатся танцевать вальс, полонез и польку. Занятия под руководством опытных хореографов будут проходить два раза в неделю», – говорится в сообщении.

Это традиционный городской проект, который проводится в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Всего в танцевальном вечере примут участие около 140 человек, зрителей на балу будет более 400 человек.

«Стать зрителем торжества и окунуться в волшебную атмосферу новогодней сказки вместе с родителями участников сможет каждый», – заключается в сообщении.