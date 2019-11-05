РИАМО - 5 ноя. Команда по регби «ВВА-Подмосковье» уверено смотрит в новый игровой сезон, предыдущий сезон для команды обошелся без травм игроков, на играх «ВВА-Подмосковье» ждут новых болельщиков, сообщил на пресс-конференции в РИАМО главный тренер команды Александр Войтов.

В Москве на стадионе «Слава» 2 ноября прошел матч за третье место в чемпионате России по регби между столичной командой «Слава» и «ВВА-Подмосковье». В конце игры счет на табло был в пользу команды Подмосковья с преимуществом в три очка (21:24). Судья (Алексей Куликов) остановил игру через 7 минут - в момент, когда команде «Слава» удалось сравнять счет. Это позволило команде «Слава» в дополнительное время вырвать победу (31:24). На нарушение правил проведения игры командой Подмосковья подан протест в Федерацию регби России, уточнил Войтов.

«Но важно, что прошло без травм. Мы готовы и открыто смотрим в следующий сезон. Он начнется в апреле. Нам удалось сохранить нашу команду, которая наполнена профессиональными, хорошими игроками. <…> От нас всех большая просьба – приходить на регби, интересоваться, чтобы этот спорт был постоянно на устах. У нас самые лучшие болельщики. Они никогда ни с кем не спорят, не конфликтуют. Это очень зрелищная, интересная игра, которая воспитывает лучшие качества. У нас большой фан-клуб», - сказал Войтов.

Как отметил капитан «ВВА-Подмосковье» Евгений Матвеев, для команды этот сезон сложился непросто.

«Мы расстроены финальной игрой, что-то не получилось. Но не стоит на этом останавливаться. Нужно исправлять ошибки, идти вперед, готовиться к следующему сезону и завоевывать золотые медали», - добавил Матвеев.

Как рассказал первый вице-президент Федерации регби Московской области Николай Неруш, на рост числа болельщиков должно повлиять открытие в 2020 году нового стадиона в Монине, где базируется команда.

«Это один из лучших регбийных стадионов России, большой. Поэтому нам нужно расширять свой фан-клуб, заполнять места. Надеемся, что людям будет интересно приходить на игры», - заключил Неруш.