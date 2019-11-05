РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 ноя. Ключи от квартир начали вручать участникам долевого строительства в доме-долгострое на улице Архитектора Тюрина в поселке Архангельское Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Церемонию вручения ключей дольщикам дома №1 на улице Архитектора Тюрина в поселке Архангельское провели во вторник. В ней приняли участие первый замминистра жилищной политики Подмосковья Елена Апполинарова, заместитель главы администрации горокруга Красногорск Дмитрий Петрухин, руководитель проекта от техзаказчика строительства ООО «ЭлитЭстейт» Антон Увакин, граждане-участники долевого строительства.

«Cтроительство дома №1 на улице Архитектора Тюрина в поселке Архангельское началось в 2013 году, ввод в эксплуатацию был запланирован на 2015 год. Однако из-за несоблюдения темпов и качества выполнения строительных работ сроки были нарушены», – сказал ведущий.

Он отметил, что дом ввели в эксплуатацию и поставили на кадастровый учет. Обеспечены права 35 граждан.

«Было много проблем в ходе строительства. Они были решены, преодолены. И сегодня начинается очень приятная процедура. Благодарю всех дольщиков за терпение. Надеюсь, что самое сложное позади, впереди приятные хлопоты, связанные с ремонтом и новосельем!» – отметила Апполинарова.

По словам Петрухина, в доме назначена управляющая компания МУП «КГС».

«Если будут вопросы, связанные с эксплуатацией и содержанием, смело обращайтесь в администрацию округа», – подчеркнул Петрухин.

Пока ключи вручили 6 семьям. По словам Увакина, остальные дольщики получат ключи и документы в ближайшее время.