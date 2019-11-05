РИАМО - 5 ноя. Спасатели вытащили из воды молодого человека, который упал в Москву-реку с Крымского моста, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Вахтенный наблюдатель ПСС «Крымский мост» заметил человека, упавшего с Крымского моста в Москву-реку.

«К месту происшествия направили дежурную смену московской городской поисковой спасательной службы на водных объектах. Под мостом обнаружили мужчину в одежде. Один из спасателей нырнул за пострадавшим, а другой помог ему поднять мужчину на борт катера», – сказал собеседник агентства.

Молодого человека 30 лет доставили на поисково-спасательную станцию и оказали первую помощь. Причина происшествия в настоящий момент выясняется.