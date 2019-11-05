РИАМО - 5 ноя. В минувшие выходные в воскресенском ФОК «Триумф» в седьмой раз состоялся мемориальный турнир по дзюдо в честь Анатолия Парфенова – жителя Воскресенска и легенды спорта мирового масштаба, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«За право быть достойными памяти олимпийского чемпиона соревновались юноши 2006-2007 годов рождения. На татами вышли 25 команд и 156 спортсменов, представляющих города Московской и Рязанской областей, а также Москвы», – говорится в сообщении.

На мероприятии присутствовали замруководителя администрации округа Владислав Сатинаев, президент Федерации самбо городского округа Константин Коршунов, почетный президент районной Федерации самбо, многократный победитель чемпионатов разных уровней по самбо и дзюдо Анатолий Махин.

Среди почетных гостей – серебряный призер Олимпиады-2012 Александр Михайлин и бронзовый призер Олимпиады-2016 Екатерина Букина, а также сын легендарного спортсмена Владимир Парфенов.

В копилке представителей Воскресенска четыре финала и две победы в них: Максим Макушкин, Илгар Тагизадзе – первое место; Данила Сысоев, Давид Ширинян – второе место.