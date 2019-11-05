РИАМО - 5 ноя. Регбисты Подмосковья попросили пересмотреть российские правила игры, чтобы они соответствовали зарубежным требованиям, сообщил на пресс-конференции в РИАМО главный тренер команды по регби «ВВА Подмосковье» Александр Войтов.

В Москве на стадионе «Слава» 2 ноября прошел матч за третье место в чемпионате России по регби между столичной командой «Слава» и «ВВА-Подмосковье». В конце игры счет на табло был в пользу команды Подмосковья с преимуществом в три очка (21:24). Судья (Алексей Куликов) остановил игру через 7 минут - в момент, когда команде «Слава» удалось сравнять счет. Это позволило команде «Слава» в дополнительное время вырвать победу (31:24). На нарушение правил проведения игры командой Подмосковья подан протест в Федерацию регби России, уточнил Войтов.

«Для меня вопросов по самоотдаче, желанию, к игре ребят практически нет. Они сыграли великолепно. Играя за рубежом, представляя нашу страну за рубежом (на Кубке мира – ред.), мы привыкаем к определенным стандартам, которые присутствуют там. Последний матч показал, что мы играли прекрасно, но общая организация нашего чемпионата немножко страдает. И в финальном моменте несколько судейских ошибок привели к тому, что мы не заняли призовое (третье – ред.) место», - сказал Войтов.

Он пояснил, что в России судья может добавить игровое время.

«Хотя, по правилам, мы должны играть по 40 минут тайм. <…> Мы считаем, что должно быть четко регламентированное время в каждом тайме и за этим нужно обязательно следить. Это основная причина нашего протеста, скорее, направленного на то, чтобы исключить такую ситуацию в дальнейшем», — подчеркнул Войтов.

Он отметил, что большая часть членов подмосковной команды играет в сборной России, а потому они привыкли играть по международным правилам. При этом пересмотр результатов игры вряд ли возможен.

«Мы надеемся, что в будущем это не повторится», - заключил Войтов.