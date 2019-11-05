РИАМО - 5 ноя. Сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения» приняли участие в экологической акции по сбору макулатуры, которая была организована в поддержку осеннего экомарафона «Сдай макулатуру – спаси дерево!», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Экомарафон запустила Общественная палата Московской области совместно с Главным управлением социальных коммуникаций региона.

«На территории предприятия было организовано несколько пунктов сбора, где можно было оставить бумагу, картон, газеты и старые книги. Собранная макулатура была вывезена и сдана на переработку», - говорится в сообщении.

В прошлом году в Московской области по итогам экомарафона «Сдай макулатуру – спаси дерево!» было собрано более 450 тонн макулатуры. Таким образом силами участников акции от вырубки было спасено свыше 7,5 тысяч деревьев.

«Централизованный сбор макулатуры будет проходить на предприятии на регулярной основе. На химкомбинате активно поддерживают любые инициативы, связанные с популяризацией идеи ресурсосбережения, поддержания чистоты в регионе, экономии вторичных ресурсов. Несомненно, такие акции позволят химикам не только разгружать кабинеты от различного бумажного мусора, старых газет и ненужных бумаг, но и положительно скажутся на состоянии окружающей среды, позволив спасти от вырубки сотни деревьев», – отметила начальник отдела экологического надзора АО «ВМУ» Анастасия Маточкина.