РИАМО - 5 ноя. Столичные власти утвердили порядок проведения торжественного марша, посвященного 78-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Торжественный марш на Красной площади пройдет 7 ноября с 10:00 до 10:45 и будет включать в себя: историческую и театрализованную части, реконструирующие наиболее яркие события обороны Москвы, – три эпизода: «Отстоим любимый город!», «За нами – Москва», «Знамена Первой Победы»; прохождение знаменных групп со штандартами фронтов и Боевыми знаменами частей, принимавших участие в битве под Москвой; прохождение парадных расчетов военнослужащих, суворовцев, кадетов, юнармейцев.

«В торжественном марше примут участие порядка 4 тысяч человек. Среди них: почетный караул трех видов Вооруженных Сил Российской Федерации; сводный военный оркестр столичного гарнизона; кавалерийская группа в составе 60 всадников Президентского полка ФСО России; воспитанники Московского суворовского и Московского военного музыкального училищ, кадеты московских и федеральных учебных заведений; военнослужащие Минобороны России; 600 артистов и 250 волонтеров», – говорится в сообщении.

По Красной площади пройдут 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны. На парад приглашены порядка 7 тысяч гостей, в том числе 1,2 тысячи участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военной службы и правоохранительных органов.

На трибунах планируют присутствовать четыре участника военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Самому старшему из них – Евгению Ануфриеву исполнилось 97 лет.