РИАМО – 5 ноя. Экстренные службы столицы проверяют анонимную информацию об угрозе взрыва в евангелическо-лютеранском Кафедральном соборе святых Петра и Павла, передает «Интерфакс».

«Поступила информация об угрозе взрыва по собору в Старосадском переулке», – сообщил агентству осведомленный источник.

Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла – главный собор региональной Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России. Здание собора было построено в 1903-1905 годы, в нем находится один из старейших органов в стране.