РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 ноя. Четверо дзюдоистов из подмосковного Подольска заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти маршала Дмитрия Устинова, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 по 4 ноября в Коврове проходили Всероссийские соревнования по дзюдо памяти маршала Дмитрия Устинова. Вторые места заняли Мария Братищева в весовой категории 48 килограммов и Валерия Смирнова, 57 килограммов», – говорится в сообщении.

Третье место у Светланы Селезневой в весовой категории более 78 килограммов и у Константина Зюзина, 66 килограммов.

Комитет по физической культуре и спорту администрации горокруга поздравил ребят с хорошим результатом.