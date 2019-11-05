РИАМО - 5 ноя. Столичные власти утвердили названия пяти строящихся пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Станции БКЛ являются пересадочными на радиальные линии метро, им даны те же наименования, что и у станций радиальных линий метрополитена. Решение о наименовании станции принято с целью упрощения навигации для пассажиров Московского метрополитена», – говорится в сообщении.

Станции с проектным названием «Можайская», которая является пересадочной на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии метро, присвоено наименование «Кунцевская».

Станция с проектным названием «Шереметьевская», с которой можно пересесть на Люблинско-Дмитровскую линию метро, получила название «Марьина Роща». Станции с проектным названием «Ржевская», пересадочной на Калужско-Рижскую линию метро, присвоено наименование «Рижская».

Станции «Стромынка», которая является пересадочной на Сокольническую линию метро, присвоено наименование «Сокольники». Станция «Рубцовская», пересадочная на Арбатско-Покровскую линию метро, стала «Электрозаводской».