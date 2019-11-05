РИАМО - 5 ноя. На текущей неделе теплая погода в Москве и Подмосковье сохранится и превысит показатели на 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Осенний сезон в этом году в целом радует москвичей теплой погодой. И хотя зима пыталась в начале ноября установить свои правила, почти сентябрьское тепло вернулось! Средняя температура предстоящих дней почти на 6 градусов превысит норму, погода будет почти на месяц отставать от календаря», – говорится в сообщении.

Во вторник в теплом секторе циклона температура повысится до рекордных 12-14 градусов. В среду, с приближением очередного циклона, Московский регион останется в теплом воздухе. Максимальная температура в дневные часы в Москве 7-9, по области от 4 до 9 градусов, и это несмотря на дождь и порывистый ветер.

Время от времени будут приниматься дожди и в ночь на четверг, а уже днем они пойдут на убыль, они пройдут лишь местами и будут небольшими по интенсивности. Температура воздуха в течение суток мало изменится и составит ночью от 2 до 7 тепла, днем от 3 до 8 градусов.

С пятницы власть над погодой установит антициклон. Его центр будет находиться над северо-восточными районами европейской территории, а Москва и Подмосковье окажутся на его западной периферии, во власти южных ветров. В облаках начнут появляться прояснения, и существенных осадков не ожидается. Температурный фон мало изменится – в ночные часы 1-6 градуса тепла, днем от 3 до 8 градусов.