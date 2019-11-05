РИАМО - 5 ноя. Свыше 30 кассовых блоков и турникетных павильонов на станциях первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» окрасили в цвета «фуксия» и «физалис», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«К запуску Московских центральных диаметров мы делаем все, чтобы пассажирам было максимально комфортно использовать новое наземное метро. В том числе приводят в порядок пассажирскую инфраструктуру. Уже 36 кассовых блоков и турникетных павильонов окрашены в цвета диаметров: на МЦД-1 это «физалис», на МЦД-2 – «фуксия». Наши коллеги из ЦППК планируют окрасить в общей сложности более 60 кассовых блоков и турникетных павильонов на остановочных пунктах МЦД», – отметил начальник дирекции МЦД столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

Кассовые блоки и турникетные павильоны уже окрашены на стациях Дегунино, Бескудниково, Лианозово, Марк, Хлебниково, Тестовская, Депо, Перерва, Москворечье, Красный Cтроитель, Бутово, Калитники, Красногорская, Ржевская и Гражданская и других.

Кроме того, в цвета «физалис» и «фуксия» окрасят элементы торцов платформ, зданий, погодных модулей и других объектов станций, входящих в маршруты первого и второго диаметров. Это позволит визуально выделить железнодорожные платформы. Цветовые элементы также будут интегрированы в пассажирскую навигацию.

На каждой станции в среднем разместят около 60 навигационных элементов. Всего к запуску первых двух диаметров планируется разместить около 3 тысяч различных указателей. На них будут изображены фирменные обозначения диаметров в параллелограмме с латинской буквой D1.

Планируемая дата запуска первых МЦД – 21 ноября. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области.