РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 ноя. По просьбе местного жителя укрепили обочину на автодороге по улице Захарьинская в подмосковном Подольске, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написала на портал обращение с просьбой укрепить обочину на Захарьинской улице. Он отметил, что машины наезжают на грязь на обочине и растаскивают ее по всей дороге. И добавил, что также отсутствие обочины затрудняет путь пешеходам.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ремонта автодороги на улице Захарьинская и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по ремонту обочины дороги выполнены», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.