РИАМО - 5 ноя. В Москве возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего, который ранее удалил зуб в клинике на юго-западе столицы, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего», - сказала Иванова.

По ее словам, в августе 2019 года в одной из клиник на юго-западе Москвы подростку удалили зуб. Через несколько дней мальчика повторно показали врачу той же клиники, в связи с возникшими осложнениями. Спустя месяц, у него открылось сильное кровотечение, после чего был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался.

Иванова отметила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.