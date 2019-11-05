РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 5 ноя. Более одной тысячи жителей подмосковных Котельников приняли участие в престольном празднике, посвященном Казанской иконе Божией Матери, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

День народного единства в городском округе Котельники отметили мероприятиями на любой вкус. Основными из них стали традиционный праздник «Играй, гармонь, в Котельниках», открытое первенство по боксу и престольный праздник, посвященный Казанской иконе Божией Матери.

«Более тысячи жителей приняли участие в празднике, прошедшем в храме Казанской иконы Божией Матери. Мероприятие началось с церковной службы и крестного хода, а затем для всех присутствующих были организованы концерт духовной музыки, выступления творческих коллективов и чаепитие. День народного единства имеет для жителей Котельников особое значение», – говорится в сообщении.

Любители спорта в этот день могли посетить открытый турнир по боксу. Его участниками стали 65 человек, среди них – ребята из Котельников, Москвы, Люберец и Дзержинского.

Ставшее уже традиционным мероприятие «Играй, гармонь, в Котельниках» посетили более 300 человек. Для гостей выступили 20 солистов и дуэтов исполнителей народной песни из Москвы, Подмосковья и Чувашии.