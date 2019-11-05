РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 ноя. Подростки кидали стеклянные бутылки с 14 этажа многоэтажного дома на улице Ульяновых в Подольске, их хулиганская выходка попала на запись камер наблюдения, установленных на доме, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Молодые люди 3 ноября около 16:00 кидали с 14 этажа дома №31 на улице Ульяновых стеклянные бутылки. Один из жильцов чуть не пострадал в результате их действий. Они попали на видео», – сказал свидетель.

По его словам, подростков теперь разыскивают жильцы дома и сотрудники управляющей компании.