РИАМО - 5 ноя. На этой неделе Московский регион находится под влиянием серии западных циклонов, которые приносят волны атлантического тепла, во второй половине недели из-за северного антициклона температура понизится, но все равно останется выше средних многолетних значений, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Во вторник в теплом секторе циклона прогнозируется небольшой, местами по области умеренный дождь. Максимальная температура в Москве – 12-14 градусов, по области – 9-14 градусов. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким», - говорится в сообщении.

В среду, 6 ноября, в Московском регионе тоже будет очень тепло, хотя днем температура немного упадет. Ночью прогнозируется небольшой дождь, в столице 8-10 градусов, по области – 6-11 градусов. Ветер ожидается юго-западный и южный, местами с порывами до 12-17 метров в секунду. Днем будет дождливо, в Москве – 10-12 градусов, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов. Ожидается ветер южный с переходом на северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, по области местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура продолжит понижаться, а атмосферное давление начнет расти.

В ночь на четверг, 7 ноября, в регионе пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В Москве ожидается 4-6 градусов, по Московской области – 1-6 градусов. Ветер западной четверти местами будет достигать 15 метров в секунду. Днем местами прогнозируются небольшие осадки, в Москве – 6-8 градусов, в Подмосковье – 3-8 градусов, умеренный западный ветер обойдется без сильных порывов.

В пятницу, 8 ноября, местами в регионе возможны небольшие осадки и слабый ветер переменных направлений. Ночью в Москве будет от 3 до 5 градусов, по области – от 0 до 5 градусов, днем - 5-7 градусов и 3-8 градусов соответственно.

В субботу, 9 ноября, местами в Московском регионе прогнозируются небольшие осадки с умеренным юго-восточным ветром. Ночью похолодает до минус 1 – плюс 4 градусов, днем будет от 2 до 7 градусов. В воскресенье, 10 ноября, ожидается небольшой дождь. Ночью температура составит 1-6 градусов, днем – 6-11 градусов.

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