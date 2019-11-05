РИАМО - 5 ноя. В связи с аномальной погодой снижена температура в системах отопления Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Ноябрь бьет температурные рекорды – сегодня в области ожидается до плюс 14 градусов. В связи с этим министерство энергетики направило уведомление в теплосети региона о необходимости снижения температуры теплоносителя, поступающего для нужд отопления», – говорится в сообщении.

Данная мера позволит поддерживать комфортную температуру в помещениях, предотвратить перетопы и сэкономить топливо. В связи с возможным резким похолоданием полностью системы отопления отключаться не будут.

В Московском регионе во вторник ожидается облачная погода, временами будут идти дожди.