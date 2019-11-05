РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 ноя. Стоп-линию нанесут на дорожное покрытие у светофора на Бородинской улице в подмосковном Подольске в срок до 17 августа 2020 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой нанести разметку на проезжую часть Бородинской улицы. Она отметила, что возле школы и дома №29 отсутствует разметка, указывающая место остановки машин у светофора. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу нанесения разметки на автомобильной дороге на улице Бородинская.

«Данная дорога является дорогой местного значения. Работы по нанесению разметки в настоящий момент выполнить невозможно по причине неблагоприятных погодных условий. Работы будут выполнены в срок до 17 августа 2020 года», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.