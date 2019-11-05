РИАМО – 5 ноя. Альфа-банк признал утечку данных, пока подтверждена утечка данных 15 клиентов, сейчас в банке проводится проверка, сообщает «Интерфакс».

Ранее на специальном форуме было опубликовано объявление о продаже данных 3,5 тысяч владельцев кредитных карт Альфа-банка, а также 3 тысяч клиентов СК «Альфа-Страхование». В отрытом доступе в качестве примера были представлены 23 договора с данными клиентов. В настоящий момент банк выясняет реальный масштаб утечки.

«В пресс-службе банка заверили, что инцидент не угрожает безопасности клиентов, поскольку не была затронуты данные, необходимые для доступа к счетам», - говорится в материале.

Ранее сотрудники МВД России задержали злоумышленника, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка.