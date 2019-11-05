Большинство громких премьер приготовлены на новогодние праздники. Но и в последний месяц осени киноманам не будет скучно. На экраны выйдут призеры «Кинотавра» «Большая поэзия» и «Давай разведемся!», новый фильм Ксавье Долана, комедийная драма про умирающего от рака преподавателя колледжа с Джонни Деппом в главной роли и декадентский триллер в декорациях дореволюционной России.

«Во всё тяжкое»

Когда: с 7 ноября

Жанр: драма, комедия

Новый фильм с Джонни Деппом в главной роли – комедийная драма «Во всё тяжкое» о преподавателе колледжа, который узнает о страшном диагнозе и принимает решение жить, а не существовать. Живая полуторачасовая картина покажет, что значит жить на полную катушку, когда профессия и статус диктуют серьезный образ жизни, не предполагающий вольностей.

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«Девятая»

Когда: с 7 ноября

Жанр: триллер, приключения, ужасы

Конец XIX века. Серия ритуальных убийств молодых девушек омрачает петербургские будни. Следствие поручено офицеру полиции Ростову. Он же надеется на помощь гастролерки из Соединенного королевства Оливии Рид – девушки-медиума, которая собирает полные залы в столице, охваченной оккультной лихорадкой. Детектив в декорациях дореволюционной России с примесью эзотерики – в новом фильме Николая Хомерики с Евгением Цыгановым и Дэйзи Хэд в главных ролях.

«Доктор Сон»

Когда: с 7 ноября

Жанр: ужасы

Фильм ужасов «Доктор Сон» с Юэном Макгрегором – это своеобразный сиквел бессмертной классики «Сияние», снятый по одноименному роману Стивена Кинга. Действие происходит спустя 40 лет после событий, описанных в «Сиянии». Главный герой – сын сошедшего с ума смотрителя отеля «Оверлук», чья психика так и не смогла оправиться от случившегося в детстве. Встреча с девочкой, обладающей мистическими способностями, меняет его жизнь, заставляя вспомнить о наличии других «сияющих» людей.

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«Ангелы Чарли»

Когда: с 14 ноября

Жанр: боевик, комедия, приключения

Новая версия «Ангелов Чарли» – уже третий полнометражный фильм о команде профессиональных Ангелов, которые стоят на страже безопасности своих клиентов и справляются с самыми сложными миссиями. В этот раз роли молодых сотрудниц детективного агентства достались Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элле Балинска. Девушки порхают как бабочки, жалят как пчелы. В фильме, снятом Элизабет Бэнкс, сочетаются юмор, эмоции и экшн.

«Ford против Ferrari»

Когда: с 14 ноября

Жанр: боевик, драма, биография

«Ford против Ferrari» – история дружбы и сотрудничества американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби (Мэтт Дэймон) и британского гонщика Кена Майлза (Кристиан Бэйл), решивших создать новый гоночный автомобиль, который смог бы сразиться за первенство с Ferrari на чемпионате мира. Для съемок в этом фильме Кристиан Бэйл снова совершил невозможное, похудев на 30 кг.

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«Грех»

Когда: с 14 ноября

Жанр: драма, биография

Свою картину о скульпторе Микеланджело Буонаротти Андрей Кончаловский снимал в Италии. Фильм рассказывает об испытаниях на творческом пути гения, за преданность которого борются самые могущественные семейства.

«Матиас и Максим»

Когда: с 14 ноября

Жанр: драма

В своем восьмом полнометражном фильме, представленном в этом году в Каннах, Ксавье Долан продолжает исследовать тему отношений родителей, детей и дружбы. Главные герои – друзья с детства Матиас и Максим, чьи отношения подвергаются испытанию после того, как на съемках короткометражного фильма им приходится инсценировать поцелуй.

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«Хороший лжец»

Когда: с 14 ноября

Жанр: драма, детектив

Фильм Билла Кондона с Хелен Миррен и Иэном Маккеленом в главных ролях о красивой лжи и реальности. Удача улыбается опытному мошеннику Рою Кортни, когда он знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав женщину и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на мысли о том, что она ему небезразлична.

«Корпоративные животные»

Когда: с 21 ноября

Жанр: комедия, ужасы

Новая картина Патрика Брайса с неподражаемой Деми Мур, вокруг которой строится основной конфликт фильма. Глава компании по производству съедобной посуды, цисгендерный угнетатель в юбке лишь говорит красиво. За ее словами об экологии и заботе о людях кроется жажда наживы и холодный расчет. Останется ли она корпоративным хищником после того, как вместе с сотрудниками окажется запертой в пещере и отрезанной от мира?

«Аббатство Даунтон»

Когда: с 21 ноября

Жанр: драма, мелодрама

Полнометражный сиквел легендарного сериала с уже привычным актерским составом – в этот раз хозяевам загородного поместья предстоит подготовиться к визиту короля Великобритании Георга V и его супруги Марии. Задача окажется сложнее, чем выглядит на первый взгляд.

«Давай разведемся!»

Когда: с 21 ноября

Жанр: комедия

Лучший дебют «Кинотавра» от автора нашумевших клипов группы «Ленинград» Анны Пармас с Анной Михалковой в главной роли – комедия об успешном враче Марии, поглощенной работой и семейными делами, которую внезапно для нее самой бросает муж. В попытках вернуть любимого мужа, ушедшего к молоденькой фитнес-тренеру, Мария прибегает к самым необычным способам. Но новая жизнь ставит перед ней вопрос – действительно ли это так нужно?

«Холодное сердце 2»

Когда: с 28 ноября

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези

В сиквеле одного из самых успешных проектов «Disney» за всю его историю уже известные зрителю герои отправятся в новое захватывающее путешествие, чтобы выяснить природу волшебной силы Эльзы и тайны, связанной с прошлым королевства Эренделл. Создатели обещают еще больше песен, волшебства и приключений.

«Большая поэзия»

Когда: с 28 ноября

Жанр: драма

Драма Александра Лунгина «Большая поэзия» – фильм-обладатель награды за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Александр Кузнецов) на последнем фестивале «Кинотавр». Эта история о друзьях, которые воевали, а после возвращения домой работают инкассаторами. В свободное время посещают петушиные бои и поэтические вечера, где учатся писать стихи. Правда, бывших бойцов не бывает. И если ты знаешь о смерти, то и пиши о ней.

«Прекрасная эпоха»

Когда: с 28 ноября

Жанр: драма, комедия

Новый фильм французского актера Николя Бедоса. Это еще одна красивая и трогательная история о любви с Даниелем Отоем, Гийомом Кане и Фанни Ардан в главных ролях.

Виктор Дюмон – немолодой художник, обратившийся в агентство, которое берется отправить своего заказчика в любую эпоху. Его цель – снова пережить тот самый день, когда он встретил любовь всей жизни.