РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 ноя. Арбитражный суд Московской области подтвердил правоту министерства экологии и природопользования региона по иску к ООО «Экостройпрогресс», компания устроила незаконную свалку в Люберцах и теперь возместит ущерб в размере более 6 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ходе проверки инспекторы эконадзора уличили компанию по переработке вторсырья в нарушении правил обращения с отходами. Нарушители устроили незаконную свалку вблизи деревни Машково, в водоохранной зоне реки Пехорки. Там складировались шлаки, образованные в ходе термического обезвреживания коммунальных отходов. Основная часть свалки была образована между юго-западной границей иловых карт и берегом реки.

«За это нарушение компания была привлечена к административной ответственности. В ходе расследования была рассчитана сумму ущерба окружающей среде, которая составила 6,6 миллиона рублей. Нарушитель отказался возместить ее в добровольном порядке и пытался опротестовать требования Минэкологии, однако суд второй инстанции подтвердил правоту природоохранного ведомства», – говорится в сообщении.