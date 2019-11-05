РИАМО - 5 ноя. Температура в Москве днем во вторник достигла рекордных значений – плюс 10,6 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

«В полдень на опорной метеостанции столицы, ВДНХ, столбики термометров достигли отметки плюс 10,6 градуса. Таким образом сегодняшний день стал в Москве самым теплым 5 ноября за всю, почти 140-летнюю, историю наблюдений за погодой», – говорится в сообщении.

Прошлый рекорд этих суток принадлежал 1922 году – тогда температура воздуха составила плюс 10,3 градуса. Точное значение нового достижения будет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

В Московском регионе во вторник ожидается облачная погода, временами будут идти дожди. Температура воздуха днем может прогреться до плюс 14 градусов.

Ранее МЧС предупредило об усилении ветра до 18 метров в секунду.

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