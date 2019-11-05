РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 ноя. Хоккейный клуб «Витязь» из Подольска проиграл нижегородскому «Торпедо» со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте подольского клуба.

Матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ проходил в Подольске на базе Ледового дворца «Витязь» 4 ноября. Главными судьями были Алексей Раводин и Мартин Фране.

«В равной игре «Витязи» уступили торпедовцам в серии бросков и проиграли со счетом 3:4. У «Витязя» в игре с «Торпедо» было хорошее движение. Мы тоже боролись и бились. К сожалению, у нас была масса нереализованных моментов, особенно в первом периоде. Нам нужно больше работать над реализацией буллитов. Хотели порадовать болельщиков и себя в заключительной игре перед перерывом. Мы взяли одно очко и остались на прежнем месте. Считаю, это тоже позитив. Во время паузы есть время передохнуть. Будем готовиться к следующим играм», – говорится в сообщении.