РИАМО - 5 ноя. С 2011 года на территории Москвы отреставрировано 1356 памятников архитектуры, активная работа по восстановлению объектов продолжается, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Владимир Мединский во вторник открыли V Международную специализированную выставку по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия «Denkmal, Россия – Москва 2019».

«Начиная с 2011 года по настоящее время в Москве отреставрировано 1356 объектов культурного наследия. В результате число московских памятников, находящихся в неудовлетвори­тельном состоянии, сократилось с 2010 года в 5,3 раза. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 94%», – говорится в сообщении.

В 2019 году планируется завершить работы на 200 памятниках архитектуры, из них 145 объектов уже отреставрированы.

Среди знаковых завершенных объектов – ансамбль Миусского трамвайного депо, театральное училище имени Б.В. Щукина, усадьба Лодыженских – Загряжских – Рукавишниковых, доходный дом И.С. Баскакова, главный дом усадьбы А.П.Сытина, грот в музее-усадьбе «Кусково», две башни Донского монастыря и ткацкий корпус золотоканительной фабрики Алексеевых.

Выставка «Denkmal, Россия – Москва 2019» проходит с 5 по 7 ноября в Гостином дворе. Выставка является одним из крупнейших европейских форумов по вопросам охраны архитектурного наследия. Ежегодно ее посещают порядка 5 тысяч гостей и участников.