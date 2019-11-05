РИАМО - 5 ноя. Росздравнадзор привлек к ответственности одну из аптек на северо-западе столицы, где без рецепта продавали препараты, популярные у наркозависимых, говорится в сообщении пресс-службы территориального отдела Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Во время осмотра помещений аптеки обнаружили контрафактные лекарственные средства, а также препараты с истекшим сроком годности. Кроме того, специалисты выявили нарушение условий хранения лекарств.

«Часть препаратов, подлежащих обязательному предметно-количественному учету и популярных у наркозависимых лиц, хранились прямо рядом с кассой и отпускались без рецепта. По итогам осмотра указанные рецептурные препараты изъяты из оборота», – говорится в сообщении.

В отношении юридического лица составлены протоколы об административном правонарушении. Аптеке грозит крупный штраф или приостановка деятельности. Материалы дела направили в суд.