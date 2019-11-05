РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. Более 25 единиц спецтехники на минувшей неделе задействовали в ходе выполнения работ по содержанию дорог и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщил на оперативном совещании начальник управления дорожного хозяйства администрации округа Валерий Подлозный.

«В связи с наступлением отрицательной температуры произведены работы по обработке дорожной сети противогололедными материалами. Было задействовано 67 сотрудников подрядных организаций и 27 единиц спецтехники», – сказал Подлозный.

За данный период было убрано 75 кубических метров смета и 100 кубических метров мусора.