РИАМО - 5 ноя. Вторая очередь Некрасовской линии московского метро поможет жителям ближайших районов экономить в пути до 15 минут в день, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «МосТрансПроект».

Трасса нового участка Некрасовской линии будет проходить по территориям районов Выхино-Жулебино, Рязанский, Нижегородский, Лефортово.

«Открытие второго этапа Некрасовской линии позволит сэкономить жителям до 15 минут в день и сократит расстояние поездки до метро в 1,5 раза для более чем 170 тысяч человек, проживающих в зоне тяготения новых станций», - отмечается в материале.

По словам директора ГБУ «МосТрансПроект» Александра Полякова, открытие второй очереди «розовой» ветки не только поможет сократить время в пути, но и сэкономить на поездках.

«По нашим прогнозам 6,5 тысяч человек пересядут со своего личного транспорта, более 2 тысяч человек с наземного городского пассажирского транспорта – люди меньше будут тратить денег на дорогу, исключатся расходы на бензин и проезд на автобусе», – пояснил Поляков.

Также ожидается снижение нагрузки на улично-дорожную сеть. Так, Рязанский проспект разгрузится на 7%, улицы Ферганская, Авиамоторная и Солдатская – на 10%.

Некрасовскую линию метро начали строить в 2012 году. Первый участок с четырьмя станциями открыли в июне 2019 года.

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