РИАМО - 5 ноя. Житель подмосковной Дубны попал в больницу с ножевым ранением после ссоры с оппонентом, нападавшего задержала полиция, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, вечером 3 ноября из дома на улице Карла Маркса бригада скорой помощи забрала местного жителя 1981 года рождения. Мужчину доставили в Дубнинскую горбольницу с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции мужчина 1984 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 4 ноября по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Нападавший задержан.