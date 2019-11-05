РИАМО – 5 ноя. В течение трех лет, с 2020 по 2022 года, в результате повышения ставки НДС до 20% в бюджет поступит более 2 триллионов рублей, по данным Минфина, основной эффект от роста ставки НДС проявился уже во втором и третьем кварталах 2019 года, сообщает РБК.

Так, доходы от внутреннего НДС на товары, проданные на территории РФ, выросли на рекордные 25% и 22% во втором и третьем кварталах в сравнении с 2018 годом.

«Налоговая база расширяется, в том числе за счет вовлечения тех, кто раньше НДС не платил», — отметила директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.

На 2020 год прогнозируется доход в размере 639 миллиардов рублей, а в 2022 году доход он возрастет до 737 миллиардов. Таким образом за три года в бюджет наступит более 2 триллионов рублей.

В итоге рост дополнительных поступлений превысит инфляцию, которая на сегодняшний день в среднем равна 4% в год.