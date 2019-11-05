РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 ноя. Выставка о путешествиях русского литературоведа, религиозного писателя и поэта Сергея Дурылина по Русскому Северу будет работать в Королеве до 14 декабря, сообщила «РИАМО в Королеве» заведующая отделом «Мемориальный дом-музей С.Н. Дурылина» музейного объединения «Музеи наукограда Королев» Алена Глушенкова.

Открытие выставки «За полуночным солнцем: Русский Север в собрании Сергея Дурылина. К 105-летию со дня написания «Кандалакшского Вавилона» в отделе «Мемориальный дом-музей С.Н. Дурылина» МБУК МОК в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» состоялось 3 ноября.

«Уникальная выставка будет работать до 14 декабря. Она посвящена истории путешествий Сергея Дурылина по Русскому Северу. С 1906 года Дурылин совершает ряд поездок по русскому Северу: Олонецкая губерния, Архангельск и Архангельская губерния, Соловецкий монастырь; Соловки, Кандалакша, Лапландия, Кемь, берега Норвегии и т.д. Причина этих путешествий была не только археолого-этнографической, – важнейшее археологическое открытие Сергея Дурылина – описание Кандалакшского Вавилона, древнего культового сооружения», – сказала Глушенкова.

На выставке представлены не имеющие аналогов мемориальные вещи, собранные Сергеем Дурылиным во время экспедиций по Русскому Северу в начале ХХ века. В частности, коллекция северных женских головных уборов Олонецкого края, личные вещи Дурылина периода путешествий, карты-схемы и зарисовки, печатные издания начала ХХ века, где публиковались отчеты о путешествиях – из фондов музея.

Впервые посетители музея смогут увидеть пять живописных и графических работ брата ученого, Георгия Дурылина («Домик на краю земли», «Дали», «Церковь», «У озера», «Белые ночи»), сделанных во время северных экспедиций, из личного собрания внучатой племянницы Сергея Дурылина – Татьяны Дурылиной (Гринэ).