РИАМО - 5 ноя. В Московской области регби занимаются порядка 1,5 тысяч детей, их количество планируют увеличить в два раза в ближайшее время, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО первый вице-президент федерации регби Московской области Николай Неруш.

«На данный момент в детско-спортивных школах занимаются регби около 1,5 тысяч человек, но мы хотим эту цифру в ближайшее время удвоить», - сказал Неруш.

Ранее он сообщил, что на территории Московской области планируют открыть шесть отделений по регби до конца года.

Регбисты из Московской области активно участвуют в различных соревнованиях. Так, 2 ноября в Москве на стадионе «Слава» состоялся матч за 3-е место в чемпионате России по регби между командами «Слава» из Москвы и «ВВА-Подмосковье». Матч закончился со счетом 31:24 в пользу столичной команды. При этом на нарушение правил проведения игры команда из Подмосковья подала протест в федерацию регби России.