РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. За минувшую неделю с несанкционированных свалок на территории Люберец вывезли более 48 кубометров отходов, сообщил в понедельник на оперативном совещании замруководителя управления благоустройства администрации горокруга Алексей Орлов.

«За минувшую неделю в уборке были задействованы 94 единицы спецтехники и 995 человек. С несанкционированных свалок вывезли более 48 кубометров мусора за неделю», – сказал Орлов.

Он добавил, что работы на улице Звуковая завершены. Благоустройство выполнено на 100%.